Зак Снайдер раскрыл названия шести глав "Лиги справедливости"

Фото: кадр из трейлера фильма "Лига справедливости Зака Снайдера", режиссер Зак Снайдер
Режиссер Зак Снайдер раскрыл названия всех шести глав "Лиги справедливости", сообщает "Газета.ру".
Части называются Don't Count On It, Batman ("Не рассчитывай на это, Бэтмен"), Age of Heroes ("Эра героев"), Beloved Mother, Beloved Son ("Возлюбленная мать, возлюбленный сын"), Change Machine ("Машина перемен"), All The King's Horses ("Вся королевская конница") и Something Darker ("Кое-что пострашнее").
В августе прошлого года в Сети появился тизер фильма DC "Лига справедливости" в режиссерской версии Зака Снайдера. В небольшом ролике можно было заметить Диану Принс и Дарксайда.
Впервые на больших экранах "Лигу справедливости" можно было увидеть осенью 2017 года. Повторный выпуск фильма связан с неоднократными требованиями поклонников комиксов и зрителей, посчитавших, что финальная версия режиссера Джосса Уидона отличается от работы Снайдера. Последний не смог участвовать в постпродакшене из-за трагедии в семье.
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