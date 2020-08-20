Появился тизер режиссерской версии фильма "Лига справедливости"

Фото: youtube.com/joblomovienetwork

В Сети опубликовали тизер фильма DC "Лига справедливости" в режиссерской версии Зака Снайдера. Премьера картины состоится в следующем году, тизер появился на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

Планируется, что первый полноценный трейлер обновленного фильма презентуют 22 августа на конференции поклонников комиксов вселенной DC. До этого в расписании мероприятия DC FanDome, которое в этом году проводится онлайн, появилось название режиссерской версии: "Снайдеркат Лиги справедливости".

Впервые на больших экранах "Лигу справедливости" можно было увидеть осенью 2017 года.

Повторный выпуск фильма связан с неоднократными требованиями поклонников комиксов и зрителей, посчитавших, что финальная версия режиссера Джосса Уидона отличается от работы Снайдера. Последний не смог участвовать в постпродакшене из-за трагедии в семье.



Ранее режиссер Филлипс поделился неизвестными кадрами со съемок "Джокера". В публикации кинорежиссера Феникс, играющий комика Артур Флека, находится рядом с лестницей в нью-йоркском Бронксе.