Выход в российский прокат фильма "Довод" Нолана перенесли

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Каро-Премьер".

Изначально он был заявлен на 10 сентября. При этом релиз переносился неоднократно из-за эпидемиологической ситуации по всему миру.

В большинстве европейских стран "Довод" увидят с 26–27 августа. По сюжету фантастического триллера главный герой сражается за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, но вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. В киноленте снимались Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и другие. Бюджет картины составил 200 миллионов долларов.

В одном из эпизодов Нолану понадобилось взорвать "Боинг", сцену сняли с реальным самолетом. Режиссер объяснил, что купить реальный самолет и сделать это будет эффективнее, чем создавать миниатюры или использовать компьютерную графику.

"Боинг 747" нашли на кладбище самолетов в Южной Калифорнии. По мнению Паттинсона, решение было "так смело, что даже смешно".