Выход в российский прокат фильма "Довод" Нолана перенесли

Фото: warnerbros.com
Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Каро-Премьер".
Изначально он был заявлен на 10 сентября. При этом релиз переносился неоднократно из-за эпидемиологической ситуации по всему миру.
В большинстве европейских стран "Довод" увидят с 26–27 августа. По сюжету фантастического триллера главный герой сражается за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, но вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. В киноленте снимались Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и другие. Бюджет картины составил 200 миллионов долларов.
В одном из эпизодов Нолану понадобилось взорвать "Боинг", сцену сняли с реальным самолетом. Режиссер объяснил, что купить реальный самолет и сделать это будет эффективнее, чем создавать миниатюры или использовать компьютерную графику.
"Боинг 747" нашли на кладбище самолетов в Южной Калифорнии. По мнению Паттинсона, решение было "так смело, что даже смешно".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: