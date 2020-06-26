Премьеру фильма "Довод" вновь перенесли

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Компания Warner Bros. в очередной раз заявила о переносе премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод". Об этом пишет издание Variety со ссылкой на представителя киноконцерна.

Сообщается, что картина должна выйти в свет 12 августа. Перенос премьеры связан с заявлением губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, что кинотеатры не будут открыты в ходе четвертой стадии снятия ограничений, связанных с COVID-19.

По данным издания, компания Warner Bros. оказалась не готова выпускать в прокат фильм в условиях закрытого кинорынка в США, который является одним из крупнейших в мире.

Новый фильм Кристофера Нолана "Довод" снят в жанре шпионского триллера. Сюжет рассказывает историю секретного агента, который намеревается спасти мир. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.

Изначально премьера фильма должна была пройти 17 июля. Затем ее решено было перенести на 31 июля.

Ранее сообщалось, что Кристофер Нолан взорвал настоящий "Боинг" ради сцены в фильме "Довод". Режиссер пояснил, что реальное воспроизведение эпизода оказалось менее затратным, чем моделирование с помощью компьютерной графики.