Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

12:42

Кристофер Нолан взорвал настоящий "Боинг" ради сцены в фильме "Довод"

культура кино технологии

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Режиссер Кристофер Нолан рассказал о том, как снимался его новый фильм "Довод". В одном из эпизодов ему потребовалось взорвать "Боинг" и сцену сняли с реальным самолетом, сообщает "Экспресс газета".

"Было очевидно, что на самом деле будет эффективнее купить реальный самолет реального размера и выполнить взрыв по-настоящему перед камерой, а не создавать миниатюры или идти по маршруту компьютерной графики", – заявил режиссер.

"Боинг 747" был найден на кладбище самолетов в Южной Калифорнии. По словам Роберта Паттинсона, который сыграл в картине одну из ведущих ролей, данное решение было "так смело, что даже смешно".

Бюджет фильма "Довод" (в зарубежном прокате Tenet) составил 200 миллионов долларов. Премьера картины была запланирована на июль 2020 года, однако может быть перенесена из-за коронавируса.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать