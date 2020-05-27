Кристофер Нолан взорвал настоящий "Боинг" ради сцены в фильме "Довод"

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Режиссер Кристофер Нолан рассказал о том, как снимался его новый фильм "Довод". В одном из эпизодов ему потребовалось взорвать "Боинг" и сцену сняли с реальным самолетом, сообщает "Экспресс газета".

"Было очевидно, что на самом деле будет эффективнее купить реальный самолет реального размера и выполнить взрыв по-настоящему перед камерой, а не создавать миниатюры или идти по маршруту компьютерной графики", – заявил режиссер.

"Боинг 747" был найден на кладбище самолетов в Южной Калифорнии. По словам Роберта Паттинсона, который сыграл в картине одну из ведущих ролей, данное решение было "так смело, что даже смешно".

Бюджет фильма "Довод" (в зарубежном прокате Tenet) составил 200 миллионов долларов. Премьера картины была запланирована на июль 2020 года, однако может быть перенесена из-за коронавируса.

