Режиссер Филлипс поделился неизвестными кадрами со съемок "Джокера"

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Фото: стоп-кадр из фильма "Джокер", 2019, реж. Тодд Филлипс
Американский режиссер Тодд Филлипс показал неизвестные кадры со съемок картины "Джокер", главную роль в которой исполнил Хоакин Феникс. Фильм, рассказывающий об одном из антигероев вселенной DC, вышел в прокат осенью 2019 года, передает "Газета.ру".
В публикации кинорежиссера Феникс, играющий комика Артур Флека, находится рядом с лестницей в нью-йоркском Бронксе. На первом фото Джокер в своей повседневной одежде, а на втором уже после перемен в образе.
Фильм получил "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль", статуэтку забрал Хоакин Феникс. Кроме того, работа удостоилась награды в номинации "Лучшая музыка к фильму".
Ранее сообщалось, что Джонни Депп претендует на роль Джокера. Сам актер слухи о съемках в "Бэтмене" не комментирует.
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