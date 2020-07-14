Режиссер Филлипс поделился неизвестными кадрами со съемок "Джокера"

Фото: стоп-кадр из фильма "Джокер", 2019, реж. Тодд Филлипс

Американский режиссер Тодд Филлипс показал неизвестные кадры со съемок картины "Джокер", главную роль в которой исполнил Хоакин Феникс. Фильм, рассказывающий об одном из антигероев вселенной DC, вышел в прокат осенью 2019 года, передает "Газета.ру".

В публикации кинорежиссера Феникс, играющий комика Артур Флека, находится рядом с лестницей в нью-йоркском Бронксе. На первом фото Джокер в своей повседневной одежде, а на втором уже после перемен в образе.



Фильм получил "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль", статуэтку забрал Хоакин Феникс. Кроме того, работа удостоилась награды в номинации "Лучшая музыка к фильму".

Ранее сообщалось, что Джонни Депп претендует на роль Джокера. Сам актер слухи о съемках в "Бэтмене" не комментирует.