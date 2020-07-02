Джонни Депп претендует на роль Джокера

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Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене, сообщает "Газета.ру".

Известно, что режиссером новой картины станет Тим Бертон, снимавший Деппа в "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в стране чудес" и других картинах.

Кроме того, Тим Бертон был режиссером фильма "Бэтмен" 1989 года.

Сам Депп слухи о съемках в "Бэтмене" не комментирует.

В январе начались съемки нового фильма "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. В соцсетях опубликовали фотографию с традиционной съемочной "хлопушкой", которая была сделана в первый день съемок.