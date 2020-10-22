Джаред Лето сыграет Джокера в "Лиге справедливости"

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Актер Джаред Лето снова сыграет роль Джокера. На этот раз он появится в фильме Зака Снайдера "Лига справедливости", сообщает "Газета.ру".

Съемки боевика уже начались. Ожидается, что события, происходящие в фильме "Отряд самоубийц", где солист группы Thirty Seconds to Mars впервые сыграл Джокера, отразятся на сюжете "Лиги справедливости".

В новой картине также сыграют Бен Аффлек, Эмбер Херд и Рэй Фишер. Они исполнят роли Бэтмена, Харли Квинн и Киборга соответственно.

В августе в Сети опубликовали тизер фильма DC "Лига справедливости" в режиссерской версии Зака Снайдера. Премьера картины состоится в следующем году.

Впервые на больших экранах "Лигу справедливости" можно было увидеть осенью 2017 года. Повторный выпуск фильма связан с неоднократными требованиями поклонников комиксов и зрителей, посчитавших, что финальная версия режиссера Джосса Уидона отличается от работы Снайдера. Последний не смог участвовать в постпродакшене из-за трагедии в семье.