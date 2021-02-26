Представитель Эммы Уотсон прокомментировал слухи о прекращении карьеры актрисы

Фото: AP/Evan Agostini/Invision
Джейсон Вайнберг, официальный представитель британской актрисы Эммы Уотсон, выступил с официальным обращением, опровергающим слухи об ее уходе из кино. Его заявление опубликовал портал Entertainment Weekly.
Накануне в Сети начали распространятся слухи о том, что Уотсон собирается прекратить свою карьеру актрисы и сосредоточиться на отношениях со своим бойфрендом Лео Робинтоном. Неоднократно упоминалось, что актриса хочет обзавестись семьей.
Ее агент предположил, что подобные слухи возникли из-за слов о "бездействии" актрисы в последнее время.
"Аккаунты Эммы в социальных сетях дремлют, но ее карьера – нет", – заявил Вайнберг.
Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо уступил главную роль в новом фильме Скорсезе звезде "Фарго" Джесси Племонсу. Сам Ди Каприо сыграет в этом фильме роль второго плана.
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