Представитель Эммы Уотсон прокомментировал слухи о прекращении карьеры актрисы

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Джейсон Вайнберг, официальный представитель британской актрисы Эммы Уотсон, выступил с официальным обращением, опровергающим слухи об ее уходе из кино. Его заявление опубликовал портал Entertainment Weekly.

Накануне в Сети начали распространятся слухи о том, что Уотсон собирается прекратить свою карьеру актрисы и сосредоточиться на отношениях со своим бойфрендом Лео Робинтоном. Неоднократно упоминалось, что актриса хочет обзавестись семьей.

Ее агент предположил, что подобные слухи возникли из-за слов о "бездействии" актрисы в последнее время.

"Аккаунты Эммы в социальных сетях дремлют, но ее карьера – нет", – заявил Вайнберг.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо уступил главную роль в новом фильме Скорсезе звезде "Фарго" Джесси Племонсу. Сам Ди Каприо сыграет в этом фильме роль второго плана.