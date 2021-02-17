У звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли родился ребенок

Фото: АР/Jordan Strauss/Invision

Вечером 16 февраля звезды телеэпопеи "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями, сообщает "Экспресс газета".

В сериале актеры исполняли роль влюбленной пары – Джона Сноу и северной дикарки Игритт. В 2018 году они сыграли классическую английскую свадьбу, однако о беременности Роуз стало известно только осенью 2020 года.

Радостную новость о рождении мальчика подтвердил официальный представитель актеров. Фанаты со всего мира поздравляют звездную пару с этим событием.

Ранее сообщалось, что Лина Хиди, сыгравшая одну из главных ролей в "Игре престолов", собралась замуж. Избранником исполнительницы роли Серсеи Ланнистер оказался актер Марк Менчака.