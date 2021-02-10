Фото: AP Photo/Michael Sohn

Звезда "Игры престолов" Лина Хиди собралась замуж за актера Марка Менчака, сообщает "Экспресс газета".

Информация об отношениях Хиди и Менчака появилась в СМИ в ноябре прошлого года. Сообщалось, что актриса переехала к актеру в Лос-Анджелес из Великобритании.

Ранее сообщалось, что австралийская певица Кайли Миноуг впервые выйдет замуж. Женихом 52-летней поп-звезды стал 46-летний креативный директор британского журнала GQ Пол Соломонс. Точное место и время проведения церемонии пока не уточняются.

А в конце января стало известно, что актриса и фотомодель Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж. Новым избранником 53-летней звезды стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.

