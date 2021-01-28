Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя

Фото: АР/Vianney Le Caer/Invision

Актриса и фотомодель Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж. Об этом сообщают "Дни.ру".

Новым избранником 53-летней звезды стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.

По сообщениям СМИ, возлюбленные познакомились в начале 2020 года. С момента встречи они много времени проводили вместе. Во время самоизоляции пара еще больше сблизилась, а после и вовсе решила связать себя узами брака.

Ранее сообщалось, что 34-летняя певица Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена и дипломата Льва Деньгова.

Многие поклонники были уверены, что из-за беременности Кети пара поженится после родов, однако возлюбленные не стали откладывать свадьбу.

