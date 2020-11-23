Кети Топурия показала фото со свадьбы со Львом Деньговым

Фото: instagram.com/keti_one_official

34-летняя певица Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена и дипломата Льва Деньгова, сообщает "Экспресс газета".

Многие поклонники были уверены, что из-за беременности Кети пара поженится после родов, однако возлюбленные не стали откладывать свадьбу.

Фото с церемонии певица опубликовала в своем личном микроблоге. На снимках видно, что пара решила отказаться от помпезных торжеств, отдав предпочтение тайной свадьбе с минимальным количеством гостей.

Ранее эксперт рассказала, как удачно выйти замуж. По словам специалиста, женщины часто не могут найти мужа из-за психологических проблем. При этом отмечается, что изменить ситуацию можно, признав, что женщине нужен мужчина.