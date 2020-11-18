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Общество

17:26

Девушка поссорилась с подругой после того, как вышла замуж за своего брата

за рубежом общество

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Девушка рассказала, что вышла замуж за брата, и нашла этому необычное объяснение. Она рассказала об этом в Reddit.

Девушка отметила, что она познакомилась с будущим мужем в колледже, когда их родители еще не встретились. Затем отец юноши и мать девушки влюбились друг в друга и поженились. Через год состоялась свадьба девушки и ее теперь сводного брата.

Девушка рассказала, что подруга не отнеслась к такому решению с пониманием и назвала ее и ее мужа отвратительными. Подруга сказала, что "ей мерзко лишь от одного знакомства с ними".

Девушка сообщила, что сейчас она переживает из-за подруги. Однако большинство пользователей Reddit поддержали ее и начали убеждать ее, что подруга, вероятно, не была и хорошим другом.

Ранее жених из Китая отменил свадьбу, так как младший брат его невесты бросил в аквариум карточки с персонажами манги Yu-Gi-Oh!. Он отказался от компенсации в виде свадебного подарка и объявил о разрыве помолвки.

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