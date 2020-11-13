Жених отменил свадьбу из-за испорченной коллекции карточек с персонажами манги

17:03
Фото: AP Photo/Frank Boxler
Жених из Китая отменил свадьбу из-за поступка брата его невесты. Об этом сообщает издание The Star.
Известно, что Чжан коллекционировал карточки с персонажами манги Yu-Gi-Oh!. Стоимость собранных им образцов составляла 17,5 миллиона рублей. Однако будущий шурин мужчины бросил эти карточки в аквариум.
Все произошло в доме жениха. Невеста с младшим братом пришла к нему на обед. Когда мальчик остался один в комнате жениха, он попытался открыть коробку с коллекционными карточками, однако у него ничего не вышло, и он бросил предмет в аквариум.
Когда Чжан узнал о произошедшем, он накричал на ребенка, в результате чего тот заплакал. Невеста же предложила компенсировать ущерб свадебным подарком, но разъяренный коллекционер отказался и отменил свадьбу.
Карточная игра Yu-Gi-Oh! была популярна в начале 2000-х. Она стала самой продаваемой игрой в мире и вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Ранее невеста из Польши после того, как ей сделали предложение, назвала помолвочное кольцо самой уродливой вещью в мире и отменила свадьбу.
Девушка является поклонницей анимационных фильмов студии Walt Disney, именно поэтому у жениха она попросила нестандартное кольцо с Микки Маусом, украшенное бриллиантами. Жених нашел редкую вещь на одном канадском сайте. Однако в реальной жизни кольцо значительно отличалось от изображения на сайте.
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