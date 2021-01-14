Певец Воробьев прокомментировал сообщения о своей свадьбе

Фото: instagram.com/mr.alexsparrow

Певец Алексей Воробьев опроверг сообщения о своей свадьбе, сообщает "Экспресс газета".

"У меня нет жены и нет девушки. Хватит верить всему, что вы видели на новостных сайтах", – заявил Воробьев.

Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о тайной свадьбе Воробьева с моделью Натальей Зубаревой.

В декабре прошлого года развлекательный сайт TC Candler создал рейтинг самых красивых мужчин. В нем певец занял 33-е место. За ним расположились актеры Киану Ривз, Майкл Фассбендер, Дэниел Рэдклифф, Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, а также футболист Криштиану Роналду.

Самым красивым мужчиной был признан видеоблогер из Швейцарии Феликс Чельберг. На втором месте разместился певец Ким Тэ Хен.