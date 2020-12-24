Певица Asti вышла замуж

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Певица Asti показала первые фотографии со своей свадьбы. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Девушка опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте и призналась в любви своему избраннику – бизнесмену Станиславу Юркину.
"Я никогда еще так сильно не любила. И меня никогда так не любил никто. Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. Что такое доверять, что такое знать, когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины", – написала артистка.
Она также уточнила, что пока у них с возлюбленным была только роспись, а сама свадьба пройдет в 2021 году – перенести торжество пришлось из-за пандемии коронавируса.
Ранее в декабре сервис "Яндекс.Музыка" представил топ самых популярных треков 2020 года. В рейтинг самых актуальных композиций вошло, в частности, творчество Artik & Asti.
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