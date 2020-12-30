Алексей Воробьев обошел Роналду в списке самых красивых мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российский певец и актер Алексей Воробьев занял 33-е место в рейтинге "100 самых красивых лиц". В этом списке он оказался единственным россиянином, сообщает "Экспресс газета" со ссылкой на составленный рейтинг развлекательным сайтом TC Candler.
Воробьев обошел актеров Киану Ривза, Майкла Фассбендера, Дэниела Рэдклиффа, Дуэйна Джонсона, Криса Эванса, а также футболиста Криштиану Роналду.
Самым красивым мужчиной по версии TC Candler признан видеоблогер из Швейцарии Феликс Чельберг. На втором месте разместился певец Ким Тэ Хен.
Ранее россияне назвали лучших актеров десятилетия. Первую строчку рейтинга российских актеров возглавили сразу два артиста – Константин Хабенский и Александр Петров. Обладателями "серебра" стали Сергей Безруков и Данила Козловский. Также в топ попал Владимир Машков.
В рейтинг лучших актрис десятилетия вошли Светлана Ходченкова, Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская. В топе зарубежных артисток – Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Кристен Стюарт, Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович и Мерил Стрип.
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