Россияне выбрали лучших актеров десятилетия

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Россияне назвали лучших актеров десятилетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Первую строчку рейтинга российских актеров возглавили сразу два артиста – Константин Хабенский и Александр Петров. Обладателями "серебра" стали Сергей Безруков и Данила Козловский. Также в топ попал Владимир Машков. Среди зарубежных представителей кино россияне выбрали Леонардо Ли Каприо, Джонни Деппа и Роберта Дауни-младшего.

В рейтинг лучших актрис десятилетия вошли Светлана Ходченкова, Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская. В топе зарубежных артисток – Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Кристен Стюарт, Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович и Мерил Стрип.

Ранее сервис IMDb представил рейтинги кинозвезд за 2020 год.