Новый сезон "Доктора Кто" сократят из-за пандемии

Фото: кадр из фильма "Доктор Кто" (2005–2020), режиссер – Грэм Харпер

13-й сезон научно-фантастического сериала "Доктор Кто" будет укороченным из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

В сезоне планируется всего 8 серий. Как заявил шоураннер проекта Крис Чибнелл, из-за необходимости соблюдать разные меры предосторожности производство каждого из них потребует больше времени, чем в обычных условиях.

По предварительным данным, премьера нового сезона "Доктора Кто" может состояться в 2021 году. Главную роль в сериале снова исполнит Джоди Уиттакер.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса потребовалось прервать производство второго сезона сериала "Ведьмак". COVID-19 выявили у нескольких членов съемочной группы.

