Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" прервали из-за COVID-19 в съемочной группе

Фото: кадр из сериала “Ведьмак”

Работу над вторым сезоном сериала "Ведьмак" приостановил сервис Netflix. Об этом сообщает журнал Variety.

Отмечается, что это связано с коронавирусом у четырех участников съемочной группы. Известно, что все они изолированы. Среди ключевых актеров заражений не выявлено. В издании подчеркивают, что сервис вернется к съемкам тогда, когда это будет безопасно для всех участников процесса.

Ранее стало известно, что релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли на месяц. Теперь выход запланирован на 10 декабря.