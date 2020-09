Составлен рейтинг лучших видеоигр десятилетия

Фото: depositphotos/Voyagerix

Издание Eurogamer составило рейтинг видеоигр 2013–2020 годов. Возглавил список эксклюзив платформы Nintendo – приключение The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

На втором месте списка оказалась RPG Bloodborne, а третье отдали научно-фантастической игре The Outer Worlds. Популярная The Witcher 3: Wild Hunt по роману Анджея Сапковского "Ведьмак" заняла лишь десятое место.

Над составлением десятки лучших игр работали 19 разработчиков, критиков и журналистов. Им предстояло выбрать по пять любимых игр последнего десятилетия, после чего осуществлялся подсчет голосов.

