Копия музея-заповедника "Царицыно" появится в видеоигре Minecraft 15 августа

14:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В видеоигре Minecraft 15 августа текущего года появится копия музея-заповедника "Царицыно". Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.
"Царицыно" и команда HSE Minecraft 9 июля объявили open call на строительство точной копии музея-заповедника в этой компьютерной игре, и за 10 дней на призыв откликнулись более 230 человек, желающих присоединиться к стройке", – говорится в сообщении.
Как отмечается, для участников проекта из разных российских городов была проведена общедоступная онлайн-экскурсия по ансамблю музея-заповедника, созданному в XVIII веке архитекторами Василием Баженовым и Матвеем Казаковым.
"С 19 июля по 15 августа 2020 года на основе фотографий и схем участники строили виртуальную модель "Царицыно", – сообщили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что 15 августа с 13:30 до 18:30 состоятся онлайн-экскурсии, лекции и концерты.
Ранее стало известно, что музей-заповедник "Царицыно" был признан самой популярной культурной площадкой среди участников программы "Миллион призов". На посещение этого парка жители столицы потратили 444 тысячи баллов с 499 сертификатов. Другими наиболее востребованными культурными комплексами стали музей-заповедник "Измайлово" и государственный музей имени Пушкина.
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