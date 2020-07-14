Музей-заповедник "Царицыно" стал самой популярной площадкой программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Музей-заповедник "Царицыно" был признан самой популярной культурной площадкой среди участников программы "Миллион призов". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На посещение этого парка жители столицы потратили 444 тысячи баллов с 499 сертификатов.

Другими наиболее востребованными культурными комплексами стали музей-заповедник "Измайлово", на услуги которого были потрачены 493 сертификата (197 тысяч баллов в пересчете), и государственный музей имени Пушкина, где потратили 429 сертификатов (107 тысяч баллов).

Суммарно на городские учреждения культуры победители розыгрышей акции "Миллион призов" потратили 6 830 сертификатов общим номиналом более двух миллионов баллов.

Последний розыгрыш программы состоялся 2 июля. Два миллиона победителей акции получили от 1 до 4 тысяч баллов, которые обменивались на рубли по курсу "1 к 1".

Потратить баллы можно на оплату проезда по "Тройке", скидки у партнеров акции или на билеты на спортивные и культурные события. Кроме того, выигранные средства разрешили направлять на благотворительность.

Активировать выигрышный код необходимо на сайте акции "Миллион призов" до 26 июля включительно. А дедлайн по обмену баллов на призы назначен на 31 декабря.

