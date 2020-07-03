Выигрышный код в программе "Миллион призов" можно активизировать до 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выигрышный код, полученный при участии в программе "Миллион призов", необходимо активизировать до 26 июля включительно. Об этом напомнили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В ходе акции разыгрывались от 1 до 4 тысяч баллов. Они приравнивались к рублю в значении "один к одному". Потратить их можно на поход в кафе или досуговый центр, пополнение карты "Тройка", приобретение товаров или благотворительность.

В розыгрыше участвовали как те, кто голосовал очно, так и граждане, воспользовавшиеся электронной системой. В первом случае, на участке выдавали бумажный сертификат со скрытым под скретч-полосой кодом, во втором – код направлялся на номер телефона голосовавшего.

Призы можно выбрать на официальном сайте акции. После того как нужный товар отмечен, баллы резервируются, а статус заявки переходит на "Ожидает обработки".

Ее могут либо принять, либо отклонить. В случае одобрения участник получит код, который можно использовать в магазине-партнере. Отклонить заявку могут в том случае, если указаны неверные данные – например номер "Тройки", или недостаточно баллов.

Победителями программы стали 2 миллиона москвичей.

Чаще всего жители города выбирали сертификаты на тысячу рублей для покупки товаров в магазине "Дикси". Следом в рейтинге разместились пополнение карты "Тройка" и поход в "Детский мир".

