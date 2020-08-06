Москвичи выберут самые красивые места для фотосессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное наиболее красивым местам Москвы с точки зрения организации фотосессий. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.
Опрос запущен в рамках серии "Москва "Активного гражданина": любимые места в городе". Всего в нем шесть вопросов – в первом пользователям предлагают выбрать парки, поместья, усадьбы, мосты или бизнес центры (до пяти вариантов). Также разрешено предложить свой вариант.
Следующие пять вопросов направлены на выявление лучших мест в каждой из возможных категорий. Среди парков предлагаются Патриаршие пруды, Главный ботанический сад РАН, "Аптекарский огород", Измайловский парк и некоторые другие.
Еще один вопрос посвящен усадьбам – на голосование вынесены музей-заповедник "Коломенское", музеи-усадьбы "Царицыно", "Архангельское" и другие.
Четвертый вопрос на голосовании выявит отношение горожан к торговым центрам. В этом пункте можно будет выбрать наиболее подходящий для фотосессий комплекс из 11 вариантов.
На 3 больше (всего 14) опций ответа предложат в вопросе о столичных мостах. В их число вошли мост Богдана Хмельницкого, Пушкинский мост, а также парящий мост в парке "Зарядье".
Завершается опрос пунктом про городские улицы. Здесь также предлагается 14 вариантов ответа. Проголосовать можно за Большую и Малую Никитские, маршрут от Красной площади и Кремля к парку "Зарядье", а также за Арбат или Столешников переулок.
Серия опросов "Москва "Активного гражданина": любимые места в городе" завершится созданием онлайн-карты реализованных проектов. В ней будут отмечены объекты, которые были созданы при непосредственном участии горожан. Ранее в рамках этого проекта москвичи проголосовали за лучшие места для свиданий.
Карта реализованных проектов появилась на портале "Активный гражданин"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: