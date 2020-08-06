Москвичи выберут самые красивые места для фотосессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное наиболее красивым местам Москвы с точки зрения организации фотосессий. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Опрос запущен в рамках серии "Москва "Активного гражданина": любимые места в городе". Всего в нем шесть вопросов – в первом пользователям предлагают выбрать парки, поместья, усадьбы, мосты или бизнес центры (до пяти вариантов). Также разрешено предложить свой вариант.

Следующие пять вопросов направлены на выявление лучших мест в каждой из возможных категорий. Среди парков предлагаются Патриаршие пруды, Главный ботанический сад РАН, "Аптекарский огород", Измайловский парк и некоторые другие.

Еще один вопрос посвящен усадьбам – на голосование вынесены музей-заповедник "Коломенское", музеи-усадьбы "Царицыно", "Архангельское" и другие.

Четвертый вопрос на голосовании выявит отношение горожан к торговым центрам. В этом пункте можно будет выбрать наиболее подходящий для фотосессий комплекс из 11 вариантов.

На 3 больше (всего 14) опций ответа предложат в вопросе о столичных мостах. В их число вошли мост Богдана Хмельницкого, Пушкинский мост, а также парящий мост в парке "Зарядье".

Завершается опрос пунктом про городские улицы. Здесь также предлагается 14 вариантов ответа. Проголосовать можно за Большую и Малую Никитские, маршрут от Красной площади и Кремля к парку "Зарядье", а также за Арбат или Столешников переулок.

Серия опросов "Москва "Активного гражданина": любимые места в городе" завершится созданием онлайн-карты реализованных проектов. В ней будут отмечены объекты, которые были созданы при непосредственном участии горожан. Ранее в рамках этого проекта москвичи проголосовали за лучшие места для свиданий.

