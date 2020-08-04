Москвичи выберут самые романтические места для свиданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" проходит серия голосований "Москва "Активного гражданина": любимые места в городе". На этот раз москвичи выберут лучшие места для свиданий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди вариантов для романтических встреч находятся Патриаршие пруды, Московский планетарий, Нескучный сад, ВДНХ, парк "Зарядье", киностудия "Мосфильм", Воробьевы горы, усадьба Кусково, "Мультимедиа-арт-музей", "Москвариум", Даниловский рынок, сад "Эрмитаж", сквер у памятника Пушкину, арт-центр "Винзавод", дизайн-центр "Флакон", Триумфальная площадь, смотровая площадка Останкинской телебашни и ботанический сад "Аптекарский огород". Кроме этого, в списке расположились и прогулки на теплоходах по Москве-реке.

Если из перечисленных вариантов ни один не по душе, голосующие могут предложить свой.

После голосования самые популярные места обоснуются на онлайн-карте "Активного гражданина". Там же доступны все изменения, произошедшие в городе по результатам голосований. В настоящее время на схеме расположено уже более 1,5 тысяч объектов.

Ранее в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору образа и имени для чат-бота столичного метро.

Большинство участников отдали предпочтение дежурной по станции Александре. Виртуальная помощница будет отвечать на вопросы пассажиров о метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах. Она будет помогать пассажирам искать забытые вещи и составлять заявки на сопровождение инспекторами Центра обеспечения мобильности пассажиров.