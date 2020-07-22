Игровой процесс ремейка Mafia показали в Сети

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Видео: youtube.comРолик, в котором демонстрируется игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven, появился в Сети. Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.
Официально издательская компания 2K Games и студия Hangar 13 планировали поделиться геймплеем вечером 22 июля.
Наблюдать за игровым процессом игры для консолей и компьютеров можно более 14 минут. Релиз Mafia: Definitive Edition планируется осенью – 25 сентября. Известно, что видеоигра выйдет для PC, PS4 и Xbox One.
Разработчиками был воссоздан проект с нуля. Игроков ждет тщательная реконструкция города 30-х годов XX века. Первая часть компьютерной игры в жанре шутера от третьего лица вышла в 2002 году. В дальнейшем выходили ее продолжения: Mafia II в 2010 году и Mafia III в 2016 году.
Ранее компания Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5. Движок Unreal Engine 5 отличается от предыдущего поколения фотореализмом на уровне графики в современных фильмах.
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