Компания Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5

Фото: youtube.com/MrDalekJD

Epic Games показала новый движок Unreal Engine 5. Зрителям продемонстрировали возможности консоли нового поколения PlayStation 5, видео размещено на YouTube-канале компании.

Ролик, где демонстрируется работа движка, записывали напрямую с комплекта разработчиков PlayStation 5.

Отмечается, что демоверсия полностью играбельная.

"В записывающее устройство вставили HDMI-кабель, и прошло демо в реальном времени – ни монтажа, ни трюков", – делятся разработчики.

Движок Unreal Engine 5 отличается от предыдущего поколения фотореализмом на уровне графики в современных фильмах. Таких результатов удалось достичь благодаря миллиардам полигонов.

Технология виртуализированной геометрии с полигонами под названием Nanite позволяет показывать столько деталей в кадре, сколько видит глаз игрока.



Планируется, что релиз игровой приставки Sony PlayStation 5 состоится в конце этого года. В нее встроят SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт и 16 гигабайт оперативной памяти. PS4 вышла в 2013 году.

Ранее стало известно, что игру Mafia переиздадут на современные платформы.