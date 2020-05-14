Компания Epic Games продемонстрировала возможности PlayStation 5

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Фото: youtube.com/MrDalekJD
Epic Games показала новый движок Unreal Engine 5. Зрителям продемонстрировали возможности консоли нового поколения PlayStation 5, видео размещено на YouTube-канале компании.
Ролик, где демонстрируется работа движка, записывали напрямую с комплекта разработчиков PlayStation 5.
Отмечается, что демоверсия полностью играбельная.
"В записывающее устройство вставили HDMI-кабель, и прошло демо в реальном времени – ни монтажа, ни трюков", – делятся разработчики.
Движок Unreal Engine 5 отличается от предыдущего поколения фотореализмом на уровне графики в современных фильмах. Таких результатов удалось достичь благодаря миллиардам полигонов.
Технология виртуализированной геометрии с полигонами под названием Nanite позволяет показывать столько деталей в кадре, сколько видит глаз игрока.
Планируется, что релиз игровой приставки Sony PlayStation 5 состоится в конце этого года. В нее встроят SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт и 16 гигабайт оперативной памяти. PS4 вышла в 2013 году.
Ранее стало известно, что игру Mafia переиздадут на современные платформы.
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