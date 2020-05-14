Игру Mafia переиздадут на современные платформы

Фото: youtube.com/mafiagame

В компаниях 2K и Hangar 13 заявили о переиздании игры Mafia на современные платформы. В YouTube появился 30-секундный ролик, анонсирующий выход новых версий культовой трилогии, сообщает "Российская газета".

Уточняется, что в тизере герои кратко рассказывают о своей нелегкой жизни.

По предположительным данным, первая часть игры будет являться полноценным ремейком и получит название Mafia: Definitive Edition. Ее релиз запланирован на 28 августа 2020 года.

Также сообщается, что по следующим двум частям игры готовится ремастер.

Известно, что в качестве платформ для обновленной Mafia были выбраны ПК, Xbox One и PS4.

Ранее стало известно о том, что самоизоляция повысила интерес людей к киберспорту. Они стали чаще играть в компьютерные игры и смотреть киберспортивные соревнования, которые заменяют отмененные спортивные турниры.