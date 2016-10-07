Игра Mafia III появилась в продаже

Третья часть культовой игры Mafia стала доступна в магазине Steam. Ее разработчик, компания 2K Czech, официально выпустил ее в пятницу, 7 октября, для консолей и персональных компьютеров одновременно.

Действие Mafia III происходит в 1968 году в городе Нью-Бордо, созданном по образу Нового Орлеана. Главный герой – ветеран вьетнамской войны, который жаждет мести за убийство своих братьев.

Цена базовой версии составляет 1999 рублей, Deluxe-издание обойдется фанатам серии в 2699 рублей.

В четверг, 6 октября, разработчики опубликовали трейлер новой игры.



Первая часть серии шутеров вышла в свет в 2002 году. За достоверное воссоздание атмосферы 1930 годов она получила признание среди игроков и критиков. Понравилась поклонникам игры и реалистичная физика перестрелок и движения автомобилей.

Новый эпизод выпустили только в 2010 году. На этот раз действие игры перенеслось в послевоенный период в город Эмпайр-Бэй. Главный герой новой истории — Вито, сын итальянского иммигранта, примкнул к рядам мафиози ради богатства.