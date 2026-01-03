03 января, 05:33Политика
Бойцы РФ отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские подразделения группировки войск "Запад" за сутки отразили две атаки украинских войск с целью прорыва в Купянск Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.
Он уточнил, что атаки формирования 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии были отражены в районах Паламаревки и Благодатовки.
Об освобождении Купянска бойцами ВС РФ стало известно 20 ноября. Кроме того, в районе населенного пункта Купянск-Узловой удалось заблокировать значительную группировку противника. Спустя примерно месяц российские войска взяли под контроль все районы Купянска.
Владимир Путин указал, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта в зоне СВО, если Киев и Европа не хотят обсуждать план урегулирования конфликта от президента США Дональда Трампа.
Российские военные развернули флаги в освобожденном Купянске