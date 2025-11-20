Форма поиска по сайту

20 ноября, 21:27

Политика

ВС РФ освободили город Купянск

Фото: ТАСС/Александр Река

Подразделения группировки "Запад" Вооруженных сил России освободили город Купянск в Харьковской области, доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время совещания Владимира Путина с военными по поводу ситуации в зоне спецоперации.

По словам российского президента, в районе населенного пункта Купянск-Узловой удалось заблокировать значительную группировку противника. Он указал, что совсем недавно там было 18, а сейчас примерно 15 батальонов украинских войск.

В свою очередь, командующий "Западом" Сергей Кузовлев доложил об освобождении Ямполя. По его словам, штурмовые группы активно продвигаются в направлении Красного Лимана, который является крупнейшим железнодорожным узлом.

Также российские силы освободили более 80% Волчанска Харьковской области. Кроме того, они продвигаются в Северске и взяли под контроль 75% Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР), добавил начальник Генштаба.

"Группировки "Центр" продолжают уничтожать окруженные украинские формирования. За последнюю неделю освобождены населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску", – уточнил он.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток деблокировать окруженные части в Димитрове, Красноармейске и Северске, добавил Герасимов. В ответ на это Путин попросил доложить, создаются ли условия для того, чтобы украинские солдаты могли сдаться в плен.

"Товарищ Верховный главнокомандующий, условия эти созданы", – сказал Герасимов.

Российский лидер также уточнил, что ВС РФ ведут бои с подразделениями ВСУ уже внутри Константиновки ДНР. При этом президент не стал ставить конкретных дат по освобождению населенного пункта, заслушав отчет о планах его взятия к середине декабря 2025 года.

"Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые считаете приоритетными", – подчеркнул он.

Герасимов указал, что российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании.

"Соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утвержденным замыслом", – резюмировал начальник Генштаба.

Ранее подразделения группировки "Запад" сорвали попытку украинских солдат провести контратаку и прорвать кольцо окружения в районе Благодатовки Харьковской области. Кроме того, за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 4 крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 119 украинских БПЛА.

Сюжет: Спецоперация на Украине
