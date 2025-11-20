ВС РФ освободили Веселое в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Веселое в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Ранее российские войска освободили Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской. По данным Минобороны РФ, первый населенный пункт удалось взять под контроль благодаря действиям подразделения группировки войск "Север", а второй – бойцов группировки войск "Восток".

Кроме того, Вооруженные силы России освободили Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области.

