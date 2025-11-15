Форма поиска по сайту

15 ноября, 12:06

ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за прошедшие сутки взяла под контроль Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Восток".

За последнюю неделю российские войска освободили восемь населенных пунктов, в том числе Орестополь, Даниловку и Волчье в Днепропетровской области, а также Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, в ходе операции по взятию Орестополя, площадь которого превышает 12 квадратных километров, бойцы зачистили более 250 зданий. Противник потерял более роты личного состава и свыше 10 единиц бронетехники.

ВС РФ освободили 11 населенных пунктов за неделю

Сюжет: Спецоперация на Украине
