Фото: mil.ru

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

Уточняется, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвигаться в глубину обороны противника. За прошедшие сутки в зоне действия группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 205 военных, четырех авто и трех складов материальных средств.

Также было нанесено поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь и Нечаевка Днепропетровской области, Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области.

До этого солдаты группировки "Восток" освободили Сладкое и Новое в Запорожской области, а части группировки "Центр" смогли занять несколько десятков зданий в Гнатовке Донецкой Народной Республики (ДНР), окончательно освободив населенный пункт.

Ранее "Восток" взял под контроль населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Село удалось освободить силами военных 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки.

