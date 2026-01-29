Трамп попросил Путина воздержаться от определенных ударов по Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина о том, чтобы Вооруженные сил России на неделю воздержались от определенных ударов по Украине.

"Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод", – указал американский лидер на встрече со своей администрацией.

По его словам, Путин согласился сделать это. Трамп добавил, что это было "очень приятно".

Он также отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию есть "большой прогресс", однако подробностей глава Белого дома приводить не стал.

В Абу-Даби 23 и 24 января состоялись трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины. Следующий раунд запланирован на 1 февраля. По словам госсекретаря США Марко Рубио, он будет двусторонним, однако Вашингтон сможет присоединиться.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что новая встреча будет длительной. Он добавил, что модальности переговоров еще продолжают согласовываться. В частности, до 1 февраля будут решаться все вопросы, касающиеся формата мероприятия.

