CAS не стал рассматривать апелляцию лыжника Большунова по нейтральному статусу

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала 28-летнему российскому лыжнику Александру Большунову в рассмотрении апелляции по поводу нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В своем иске, который был подан лыжником 28 января против Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS), Большунов просил признать его право на участие в Играх-2026. Таким образом, он обжаловал решение федерации от 24 декабря 2025 года об отказе в предоставлении спортсмену нейтрального статуса.

Судья CAS, который должен был рассматривать дело, указал, что спецкомиссия инстанции по Олимпиаде была сформирована для урегулирования споров в той мере, в какой они возникают во время Игр-2026 или в течение 10 дней, предшествующих церемонии открытия Олимпиады.

"Следовательно, спор должен был возникнуть не позднее 27 января 2026 года, чтобы подпадать под ее юрисдикцию. В результате дело не могло быть рассмотрено, поскольку оно было подано вне юрисдикции специальной комиссии CAS по Играм", – объяснили в комиссии суда.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На турнире в нейтральном статусе выступят 13 спортсменов из России. Среди лыжников в Олимпиаде примут участие Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Ранее сообщалось, что FIS предоставила нейтральный статус фристайлистам Никите Андрееву, Никите Новицкому и Светлане Ивановой, сноубордисту Илье Хуртину и прыгуну на лыжах с трамплина Илье Манько. Кроме того, нейтральный статус выдали тренерам по фристайлу Николаю Шимбуеву и Юрию Зукалю.

До этого нейтральный статус получили прыгуны на лыжах с трамплина Михаил Назаров и Данил Садреев, а также члены вспомогательного персонала Данил Акимов, Андрей и Роман Догадкины, Роман Галузин, Игорь Качаков и Анастасия Тихонова.

