Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 21:53

Спорт

CAS не стал рассматривать апелляцию лыжника Большунова по нейтральному статусу

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала 28-летнему российскому лыжнику Александру Большунову в рассмотрении апелляции по поводу нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В своем иске, который был подан лыжником 28 января против Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS), Большунов просил признать его право на участие в Играх-2026. Таким образом, он обжаловал решение федерации от 24 декабря 2025 года об отказе в предоставлении спортсмену нейтрального статуса.

Судья CAS, который должен был рассматривать дело, указал, что спецкомиссия инстанции по Олимпиаде была сформирована для урегулирования споров в той мере, в какой они возникают во время Игр-2026 или в течение 10 дней, предшествующих церемонии открытия Олимпиады.

"Следовательно, спор должен был возникнуть не позднее 27 января 2026 года, чтобы подпадать под ее юрисдикцию. В результате дело не могло быть рассмотрено, поскольку оно было подано вне юрисдикции специальной комиссии CAS по Играм", – объяснили в комиссии суда.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На турнире в нейтральном статусе выступят 13 спортсменов из России. Среди лыжников в Олимпиаде примут участие Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Ранее сообщалось, что FIS предоставила нейтральный статус фристайлистам Никите Андрееву, Никите Новицкому и Светлане Ивановой, сноубордисту Илье Хуртину и прыгуну на лыжах с трамплина Илье Манько. Кроме того, нейтральный статус выдали тренерам по фристайлу Николаю Шимбуеву и Юрию Зукалю.

До этого нейтральный статус получили прыгуны на лыжах с трамплина Михаил Назаров и Данил Садреев, а также члены вспомогательного персонала Данил Акимов, Андрей и Роман Догадкины, Роман Галузин, Игорь Качаков и Анастасия Тихонова.

Лыжник Большунов одержал первую победу на этапе Кубка России

Читайте также


спорт

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика