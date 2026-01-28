Эксперт Дудчак назвал преждевременной идею о постоянном параллельном импорте

В Минэкономразвития предложили сделать параллельный импорт постоянной мерой. Как это отразится на российской экономике и чем может обернуться для международных отношений, разбиралась Москва 24.

Больше не временно?

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о предложении ведомства закрепить механизм параллельного импорта на постоянной основе. Данное заявление было сделано по итогам стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности.

Глава министерства напомнил, что в настоящее время в России действует временный международный режим исчерпания прав, позволяющий импортерам ввозить оригинальные товары без согласия правообладателя.





Максим Решетников министр экономического развития России Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия разрабатывает проект по запрету импорта российской ядерной продукции в страны ЕС. Как заявила представитель комиссии Анна-Кайса Итконен, вопрос является сложным, но уже прорабатывается, хотя точные сроки подготовки документа пока неизвестны. Она выразила надежду, что проект будет представлен "в надлежащее время". Итконен также подчеркнула, что целью Еврокомиссии является полный вывод российской энергетики с рынка Евросоюза.

Одновременно с этим экспорт российских лекарств в Евросоюз с января по ноябрь 2025 года превысил 30 миллионов евро, достигнув рекордного уровня с 2020-го. Объем отгрузок также вырос в 1,5 раза.

Основными покупателями стали Словения (67% от общего объема) и Венгрия (29%). При этом наибольший рост поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали Швеция (увеличение в четыре раза, до 403,7 тысячи евро), Словения (в два раза, до 20,04 миллиона евро) и Венгрия (в два раза, до 8,6 миллиона евро).

Кого пускать обратно?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что вопрос о законодательном закреплении или запрете механизма параллельного импорта на постоянной основе в постсанкционный период выглядит преждевременным.





Александр Дудчак экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ На данный момент санкционный режим сохраняется и ужесточается, а перспективы его снятия в обозримом будущем не просматриваются. Такие решения, как ограничения против крупнейших российских сырьевых компаний, лишь подтверждают эту тенденцию.

По мнению эксперта, что касается возвращения зарубежных компаний и перерегистрации ими торговых марок, то подход с российской стороны должен быть крайне избирательным и принципиальным.

"Нельзя забывать, как они покидали отечественный рынок, нарушая обязательства перед потребителями и партнерами. Просто впускать их обратно под предлогом "им снова стало выгодно" не имеет никакого смысла и не соответствует принципам суверенной экономической политики", – пояснил Дудчак.

Приоритетом должно стать замещение ушедших игроков альтернативными поставщиками из дружественных стран или, что предпочтительнее, развитие собственных производств, заключил он.

В то же время, по мнению экономиста, политического аналитика Валерия Корнеева, закрепление механизма параллельного импорта на постоянной основе – это не просто ответ на текущие санкции, а стратегическое решение, вытекающее из многолетнего опыта работы России в условиях различных ограничений.

"Санкции, особенно те, что направлены на сдерживание технологического развития, не являются для страны чем-то новым. Они существовали и будут существовать всегда, поскольку Запад исторически стремился ограничить нашу самостоятельность, предлагая модель, где Россия оставалась бы поставщиком сырья, а они – монополистами в сфере высоких технологий", – рассказал он в беседе с Москвой 24.

Эксперт пояснил, что параллельный импорт становится правомерным и законным инструментом преодоления этих искусственных барьеров, которые грубо нарушают принципы свободной торговли.

"Во-первых, это касается потребительского рынка. Множество западных брендов, покидая Россию, нарушили обязательства: бросили склады, оставили без гарантийного обслуживания проданную технику и автомобили, отказались от сопровождения программного обеспечения", – добавил Корнеев.





Валерий Корнеев экономист, политический аналитик В этой ситуации параллельный импорт – это легитимное право граждан и бизнеса получить доступ к запчастям, товарам и обновлениям этих брендов, поскольку сами правообладатели отказались от своих обязанностей.

Кроме того, он пояснил, что сейчас стране необходим доступ к станкам, оборудованию, электронике и комплектующим для авиа- и судостроения, чтобы реализовать программу догоняющего развития и создать собственные, независимые производства.

"Те, кто обещал эти поставки в рамках "разделения труда", свои обязательства не выполнили. Поэтому Россия вправе игнорировать их запреты и получать необходимое через параллельные каналы", – рассказал экономист.

Что касается возможного возвращения зарубежных компаний, эксперт согласился с мнением, что подход должен быть жестко избирательным.

"Нужно не просто заместить ушедшие бренды, а полностью перестроить модель зависимости. Приоритетом должно стать развитие внутренних производств и сотрудничество с теми, кто доказал свою надежность и не нарушал обязательств", – добавил он.

Компании, которые ушли, бросив все и нарушив договоренности, не должны иметь привилегий для возвращения, резюмировал эксперт.