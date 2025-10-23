Эксперт Фролов: санкции против "Роснефти" и "Лукойла" не отразятся на россиянах

Власти США ввели новые ограничения против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" 22 октября. В ряде СМИ этот пакет уже окрестили "мегасанкциями". Кроме того, президент США Дональд Трамп публично заявил об отказе от встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Чего ждать от очередного политического разворота Вашингтона и почему он произошел, разбиралась Москва 24.

"Это масштабные санкции"

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Минфин США ввел дополнительные санкции в отношении российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" 22 октября. В некоторых СМИ подобные меры назвали "мегасанкциями".

В частности, ограничения коснулись шести аффилированных с "Лукойлом" компаний и 28 дочерних структур "Роснефти". В то же время американская администрация в течение месяца позволила проводить с ними некоторые финансовые операции, в основном необходимые для сворачивания их деятельности. При этом в Минфине уточнили, что санкции не повлияют на транзакции "Лукойла" и "Роснефти" с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией "Тенгизшевройл".

В тот же день президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте выразил надежду, что в силе новые ограничения "будут оставаться недолго". По мнению главы Белого дома, рестрикции должны оказать воздействие на руководство России в вопросе урегулирования украинского кризиса.





Дональд Трамп президент США Я просто посчитал, что пришло время. Долго ждал.

Однако сам Трамп признался, что не уверен в эффективности подобных мер.

"Я не знаю. Я думаю, что они определенно окажут воздействие. Это масштабные санкции, санкции против двух крупнейших нефтяных компаний, одних из крупнейших в мире", – отметил американский лидер.

Кроме того, Трамп на встрече с Рютте заявил об отмене планировавшейся встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Он объяснил это тем, что Москва и Киев "вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта".



"Каждый раз, когда я говорю с Владимиром (Путиным. – Прим. ред.), это хорошие разговоры, а потом они ни к чему не приводят", – ответил Трамп на вопрос о своей уверенности в настрое РФ на урегулирование ситуации на Украине.

В то же время президент США в очередной раз заявил о невозможности предоставить Украине американские ракеты Tomahawk. По его словам, на обучение их использованию у украинских военных ушло бы минимум полгода, а представители США запускать их по территории РФ не собираются.

До этого заявления Трампу пришлось опровергать сообщение газеты The Wall Street Journal о том, что глава Белого дома якобы снял все ограничения для атак ракетами вглубь российских территорий.

"Я не делал этого. Они не используют наши ракеты. Полагаю, они используют европейские ракеты, но не наши", – сказал он.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжить контакты с Москвой, если они поспособствуют урегулированию ситуации на Украине. Однако, по данным СМИ, именно он сделал все для отмены встречи президентов России и США в Венгрии, чтобы Трамп "не выглядел дураком на глазах всего мира".

Методы противодействия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 23 октября заявила, что Россия не видит значимых препон на пути продолжения процесса по согласованию с США рамок урегулирования украинского конфликта. Однако, по ее словам, это трудная и кропотливая работа.

"Делать ее надо не у стойки микрофонов, не через утечки и вбросы, делать надо ее, как и положено дипломатам, дипломатическими усилиями, дипломатическим инструментарием. Здесь все очевидно", – пояснила она и напомнила, что цель России заключается в устранении первопричины конфликта.

По мнению же зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, своими решениями США показали, что являются противниками России, а Дональд Трамп встал на тропу войны с Москвой. Также он увидел свои плюсы в отмене российско-американского саммита в Будапеште.





Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры.

Однако генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с Москвой 24 посчитал отмену переговоров в Будапеште и последующее введение нового пакета ограничений вполне предсказуемым поворотом событий.

"Никакого неожиданного разворота Трампа на самом деле не было. Президент США использовал некие "эмоциональные качели" для того, чтобы раскачать ситуацию и добиться своего. Перед Трампом стоит насущная проблема заморозить конфликт по линии соприкосновения для того, чтобы приступить к разработке минерально-сырьевой базы Украины. Именно эту цель он не декларирует, но имеет ввиду", – рассказал Мухин.

При этом сами санкции, по мнению Мухина, носят в основном "декоративный характер".

"Потому что одновременно США и Великобритания выдали лицензии казахстанским, азербайджанским, немецким компаниям, которые могут транспортировать и покупать российскую нефть в том же объеме, в котором это было и ранее", – уточнил он.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации Россия на это реагирует спокойно, судя по всему, работа по подготовке встречи между Трампом и Путиным продолжается. Подобного рода выверты не в первый раз происходят, они особое впечатление на российскую сторону не производят. У нашей страны есть четкая выверенная линия, которой государство придерживается.

Шансы на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, по оценке эксперта, крайне велики. Но она, скорее всего, состоится не в Будапеште из-за большого количества логистических переменных, убежден Мухин.

"На самом деле, последние события пока показывают, что повлиять на настроение Трампа может все что угодно. Тот прагматизм, на который обычно рассчитывают его оппоненты (прежде всего Россия и Китай), часто затемнен некими обстоятельствами, скрытыми от наших глаз", – сказал Мухин.

Переговорные позиции определяет также расстановка сил на поле боя. По мнению эксперта, Россия ставит именно этот фактор во главу угла, в то время как Запад пытается оперировать такими абстрактными величинами, как "прекращение огня".

"Важно понимать, что Россия настаивает на решении первопричин этого конфликта. Они таковы, что западные страны на Украине произвели госпереворот, и нелегитимные власти с подачи союзников объявили так называемую антитеррористическую операцию против собственного народа, по сути гражданскую войну. Возвращение Украины в правовое поле и станет основой для долговременного мира", – заключил политолог.

Касаемо же новых санкций, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил в разговоре с Москвой 24, что вводить многочисленные рестрикции против российской нефтяной отрасли Запад начал еще в феврале 2022 года. А различного рода ограничения существовали еще раньше, добавил он.

"В феврале 2022-го были приняты отраслевые санкции: пытались ограничить доступ к технологиям, услугам по нефтепереработке, оборудованию и так далее. Сейчас мы вошли в этап, когда санкции вводятся против отдельных компаний и их подразделений. Они выглядят очень масштабно, но при этом могут оказывать меньшее воздействие, чем санкции отраслевого характера", – рассказал эксперт.

Также Фролов напомнил, что в начале 2025 года аналогичные санкции были введены против "Газпромнефти", однако она продолжает работать.





Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики Собственно говоря, и западные аналитики уже выражают некоторые сомнения относительной эффективности такого рода ограничений. Поставки будут происходить через посредников, которые под санкционные ограничения не попали. Если исходить из накопленного опыта и выстроенная система не даст сбой по тем или иным причинам, на гражданах Российской Федерации эти санкции отразиться никак не могут.

"Что касается наименования "мегасанкции", я могу заподозрить, что источником в данном случае являются крупные западные издания, владельцы которых являются сторонниками Трампа", – добавил Фролов.

Эксперт напомнил, что предыдущий крупный пакет санкций принимался уходящей администрацией Джо Байдена, и его тоже называли "адским". Однако Россия успешно его пережила, заключил специалист.

