Медведев назвал плюс решения Трампа об отмене саммита в Будапеште

Фото: kremlin.ru

В решении американского президента Дональда Трампа об отмене российско-американского саммита в Будапеште есть плюс, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры", – пояснил он.

При этом добиваться победы нужно только там, где она возможна – на земле, уничтожая врагов, а не за столом, заключая "бессмысленные сделки", подчеркнул Медведев.

Также он указал, что Соединенные Штаты являются противником России, а их лидер полноценно встал на тропу войны с Москвой. Трамп своими решениями полностью солидаризировался с "безумной Европой", заключил зампред российского Совбеза.

Президент Соединенных Штатов ранее отменил встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться согласно договоренностям глав двух государств. Трамп указал, что такое решение было обусловлено тем, что РФ и Украина вряд ли могли бы договориться об урегулировании конфликта.

При этом президент США не исключил встречу с Путиным в будущем. Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности администрации Белого дома к проведению переговоров с российскими должностными лицами, если такие встречи будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.

