Axios: США не видят необходимости во встрече Лаврова и Рубио

Фото: ТАСС/FAZRY ISMAIL

Необходимости в личной встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио нет, сообщил портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

"Лавров и Рубио провели продуктивный разговор, поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется", – заявил неназванный американский чиновник.

Лавров и Рубио поговорили по телефону 20 октября. В ходе беседы госсекретарь Штатов подчеркнул важность взаимодействия Москвы и Вашингтона для урегулирования украинского конфликта.

Позже СМИ стали писать о том, что на этой неделе была якобы запланирована встреча российского министра и американского госсекретаря, однако ее отложили на неопределенный срок. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков пояснил, что нельзя отложить то, о чем не было договоренности.

Ситуацию со слухами о "встрече" официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала инфобалаганом.