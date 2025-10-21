Замглавы МИД РФ Рябков: договоренности о встрече Лаврова и Рубио еще не было

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ; ТАСС/AP/Evan Vucci

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал якобы отложенную встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, нельзя отложить то, о чем не было договоренности.

"То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта", – приводит слова Рябкова РИА Новости.

Как подчеркнул дипломат, встреча российской и американской сторон имеет высокую значимость и требует подготовки. В настоящее время ведется соответствующая работа.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что запланированная на этой неделе встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределенный срок. Источник не стал уточнять причины переноса, при этом отметив, что у дипломатов различаются ожидания по возможному завершению украинского конфликта.

Лавров и Рубио общались по телефону 20 октября. В ходе диалога они обсуждали конкретные шаги, направленные на реализацию пониманий, которые были достигнуты в рамках телефонных переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Лавров подчеркнул важность взаимодействия Москвы и Вашингтона для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине. Рубио, в свою очередь, обратил внимание на значимость предстоящих переговоров глав государств для продвижения к прочному миру "в соответствии с видением Трампа".