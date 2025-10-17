Песков: встреча Путина и Трампа может состояться в течение 2 недель или позже

Фото: ТАСС/Zuma/White House

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может пройти в течение двух недель или позже. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, стороны понимают, что не нужно откладывать переговоры "в долгий ящик".

Как пояснил пресс-секретарь президента, Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию конфликта на Украине, о чем Путин говорил 16 октября в ходе телефонного разговора с Трампом.

"Есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел (РФ Сергей – Прим. ред.) Лавров и госсекретарь (США Марко – Прим. ред.) Рубио", – добавил Песков.

В Белом доме прошедшую беседу лидеров государств охарактеризовали как хорошую и продуктивную. В рамках разговора Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал обеспечить безопасность в ходе этих переговоров. Он заверил, что российский лидер сможет беспрепятственно приехать в Венгрию и улететь обратно.

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что подготовка саммита России и США начнется с телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио.