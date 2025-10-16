Ушаков: подготовка саммита РФ и США начнется с телефонного разговора Лаврова и Рубио

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Подготовка саммита России и США начнется с телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, представители стран без промедления начнут подготовку к новой встрече президентов. Обсуждение данного вопроса Путиным и Дональдом Трампом во время звонка Ушаков назвал важным моментом. Он также подтвердил, что саммит может быть организован в венгерском Будапеште.

"Будапешт первым упомянул Трамп, наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице", – уточнил помощник российского лидера.

Состоявшийся телефонный разговор президентов Ушаков назвал содержательным и весьма полезным. По его словам, инициатором беседы была Россия. В ходе нее Путин отметил, что российские войска "полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения" на Украине. При этом Трамп, со слов Ушакова, на протяжении всего разговора называл данный конфликт самым трудным в его миротворческой активности.

Кроме того, президенты затронули тему поставок Киеву ракет Tomahawk и предстоящую встречу американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Путин повторил свой тезис, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования", – подчеркнул Ушаков.

Трамп, в свою очередь, упомянул, что на встрече с Зеленским учтет все соображения, выдвинутые Путиным, добавил помощник российского президента.

Лидеры России и США созвонились 16 октября. В Белом доме беседу охарактеризовали как хорошую и продуктивную. Трамп после звонка объявил, что встретится с Путиным в Будапеште. Однако событие состоится после контактов советников высокого уровня, которое планируется на следующей неделе.

При этом ранее Трамп допускал возможность ужесточения антироссийских санкций при неудовлетворительных темпах урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также подчеркивал, что Вашингтон совместно с НАТО постепенно усиливает давление на Москву для разрешения сложившейся ситуации.