Песков заявил, что СВО пока не перевели в политико-дипломатическое русло

Фото: kremlin.ru

Россия пока не перевела процесс урегулирования конфликта на Украине в политико-дипломатическое русло, но готова сделать это при появлении возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет делаться все – в настоящий момент – для продолжения специальной военной операции вплоть до выполнения всех поставленных целей и задач", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, сейчас Вооруженные силы России имеют все необходимое для обеспечения интересов и безопасности страны. Военные знают, что делать, и имеют соответствующий потенциал.

Однако Песков добавил, что возможная передача ракет Tomahawk Украине может привести к качественно новому уровню эскалации.

"Это будет очень существенный шаг в сторону качественно нового уровня эскалации. Наша позиция здесь предельно ясна, и она хорошо известна и Вашингтону, и в Киеве", – заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВС РФ идут вперед практически по всей линии фронта. Как отметил президент, российская армия является самой боеспособной "и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать".

В свою очередь, Песков отмечал, что для Киева не существует волшебного оружия, способного кардинально изменить ситуацию на фронте. Он также обратил внимание на паузу в переговорах.