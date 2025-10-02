Песков: никакое оружие Украины не может кардинально изменить ситуацию на фронте

Фото: kremlin.ru

Для Киева не существует волшебного оружия, способного кардинально изменить ситуацию на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

"Очевидным также остается тот факт, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет", – отметил политик.

Также представитель Кремля обратил внимание на паузу в переговорах и неясные перспективы их продолжения со стороны Украины, которые свидетельствуют о том, что Киев не стремится к урегулированию конфликта.

"Достаточно абстрактная позиция киевского режима. <...> Они не хотят о чем-то пытаться договариваться. Все это, конечно, не добавляет предсказуемости и стабильности", – пояснил Песков.

Тем не менее российская сторона намерена спокойно продолжать свою работу, сохраняя открытость для диалога и общения со всеми странами, заключил пресс-секретарь лидера РФ.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить украинский конфликт. Он назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет РФ. Глава государства также указал, что при поддержке Евросоюза Украина якобы сможет бороться и вернуть свою территорию в первоначальном виде.

При этом Москва открыта к переговорам по устранению первопричин конфликта, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, Киев должен гарантировать безопасность и интересы РФ, а также соблюдать в полном объеме права русских и русскоязычных людей на украинских территориях.