Трамп заявил, что для России "настало время" завершить конфликт на Украине

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Дональд Трамп считает, что для России "настало время" завершить украинский конфликт. Такое мнение он высказал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

Ранее глава США назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет Россия. Он также сообщил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы может бороться и вернуть свою территорию в первоначальном виде.

Кроме того, президент США призвал Европу присоединиться к американским санкциям против России. По его словам, Штаты могут ввести "очень жесткие пошлины", если Москва "не будет готова" заключить соглашение о прекращении украинского конфликта.

В свою очередь, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на сомнительную легитимность украинских властей. Он обратил внимание, что оптимальный формат для встреч уже найден – это площадка в Стамбуле.

Обо всем остальном, по словам Полянского, можно говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще далеко, подчеркнул дипломат. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Владимир Путин остается открыт к урегулированию ситуации на Украине с помощью переговоров.