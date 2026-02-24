Актриса фильма "Онегин" Кристина Кулишенко рассказала об избиении у бара в Петербурге

Фото: кадр из сериала "Великая"; режиссеры – Игорь Зайцев, Сергей Гинзбург; производство – Марс Медиа Энтертейнмент

Российская актриса Кристина Кулишенко, известная по фильму "Онегин" и сериалу "Морские дьяволы", подверглась нападению у бара в Санкт-Петербурге. В беседе с Super.ru она рассказала, что конфликт вспыхнул неожиданно, когда она с друзьями уже собиралась уходить.

По словам артистки, двое неизвестных подошли к барной стойке, за которой стояла компания – она и еще двое человек. После короткого разговора все оказались на улице, где незнакомцы молча напали. Сначала один ударил Кулишенко в лицо, рассек губу, затем еще раз по голове.

"Меня держал молодой человек, чтобы я, когда меня ударили, не начала что-то лишнее говорить", – поделилась девушка.

Приехавшие полицейские доставили всех в отделение, оттуда Кулишенко увезли в Мариинскую больницу. Медики зафиксировали побои, хотя артистка не стала их снимать официально. По словам актрисы, сейчас она чувствует себя лучше, но голова и губа еще болят.

