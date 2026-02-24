Форма поиска по сайту

Образовательный комплекс на 1 275 мест появится на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Образовательный комплекс, рассчитанный на 1 075 школьников и 200 воспитанников детского сада, появится в районе Бирюлево Восточное. Площадь объекта составит 21 тысячу квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, для дошкольников обустроят 8 групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих и индивидуальных занятий. В школьной части разместятся универсальные и специализированные классы, лабораторно-исследовательские комплексы и 2 спортзала.

Здание будет трехэтажным, а его центральная часть – четырехэтажной. Начальные классы займут правое крыло, старшеклассники – левое. Пищеблок полного цикла с большим обеденным залом будет обслуживать всю школу, с отдельной зоной для младших учеников.

Центром комплекса станет многофункциональное многосветное пространство со зрительскими местами в виде полукруглого каскада.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что комплекс войдет в состав жилого квартала "Квартал Герцена". На территории появятся 8 игровых и 2 спортивные площадки у дошкольного блока, а также стадион с беговыми дорожками, универсальная площадка для футбола, баскетбола и волейбола, сектор для прыжков, учебно-опытная зона и места для активного и тихого отдыха.

Здание будет разноуровневым, с двухсветными окнами в зоне многофункционального зала. Фасады украсят муралами на космическую тематику, отделка будет выполнена в белых, оранжевых и серых тонах с использованием фасадной штукатурки, керамических плиток, стальных ламелей.

Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство, добавил председатель комитета Антон Слободчиков. Застройщик – компания "Брусника". Инспекторы будут сопровождать объект на всех этапах. Все помещения и территория будут адаптированы для маломобильных граждан.

Вместе с тем на севере столицы появится школа на 500 мест общей площадью около 11 тысяч квадратных метров. Соответствующие изменения уже внесены в правила землепользования и застройки. Ожидается, что инвестор возведет объект на земельном участке площадью 0,9 гектара.

